玉里鎮竹林便橋將近暴漲水位，已封閉。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉崙天大橋便道遭暴漲溪水淹沒，目前封閉禁止通行。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

中度颱風杜蘇芮為東部帶來驚人雨量，到上午十時，花蓮玉里鎮24小時累積雨量已逾200毫米，繼富里鄉崙天便道被溪水淹沒，目前持續管制禁行，同樣在南區的玉里鎮，要前往竹林產業道路前的便道，也因河水水位上漲、淹沒路面，鎮公所在上午宣布封閉竹林便道。

玉里鎮長龔文俊表示，在水位下降至一定安全程度以前，竹林便道都不開放，目前玉里鎮內已封閉之路段包含赤柯山產業道路、高寮便道及竹林便道，請各位居民們謹慎注意、小心。玉里鎮公所呼籲居民往來改走玉里大橋，崙天村民改走明里大橋。

此外，位在花蓮縣內最南端的富里鄉，昨晚封閉崙天大橋便道及六十石山禁止通行，原預計今天清晨恢復通行，但因大雨持續，24小時累計雨量逾200毫米，便道遭暴漲溪水淹沒，目前持續封閉。

花蓮氣象站統計，當地24小時累積雨量已達203毫米，是全縣之最，且鄉公所團隊清晨6時許前往崙天大橋便道查看，發現現場溪水暴漲，大量水流已淹沒道路，隨即請警方在便道兩端放誌護欄，禁止民眾通行。

富里鄉長江東成指出，六十石山目前雖然沒有遊客，僅有住戶，考量安全仍持續封閉，呼籲民眾沒事不要上下山。

到中午，六十石山約7公里處道路出現坍塌，現場已擺設三角錐警示，請民眾留意。