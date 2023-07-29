台南市《開江紀》各展區中，最受矚目的〈台江阿嬤〉作品，因創作者事先加固，在狂風豪雨中並未受損。（文化局提供／洪榮志台南傳真）

杜蘇芮颱風強風豪雨侵襲台南，全市多處景區、古蹟園區陸續傳出樹木倒伏、鐵皮掉落、停電等災情，經市府觀光旅遊局、文化局分別調派人力及機具整理後，今天有9成的景區及園區已恢復營運。其中，虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區則因場域廣大需較多時間整理，目前還未對外開放。

市府觀旅局代理局長林國華表示，7處市轄景區虎頭埤風景區、水火同源、葫蘆埤自然公園、德元埤荷蘭村、黃金海岸廊道公園、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池，過去2天配合停班停課休園，昨天雖陸續傳出樹倒等小型災情，但為讓景區今天能夠正常開放，大部分災情狀況已於昨日處理，並於今晨加強環境清潔、落葉清掃，目前除虎頭埤風景區外，其餘6處景區均已正常開放。

另外，柳營尖山埤渡假村也正常開放，烏山頭水庫風景區、台南運河載客小船及台江漁樂園、四草大眾廟台江航線的觀光管筏也都正常營運；但四草綠色隧道航線因水位過高，加上又有斷枝影響航行安全，目前暫停營運，建議民眾出遊前可先查詢各景區最新消息或打電話詢問，以免白跑一趟。

文化局長謝仕淵也說，受到杜蘇芮颱風的影響，文化局所屬館舍園區遭受程度不一的影響，昨日下午風雨稍緩，各園區及展館即開始進行復原作業，加上今天上午繼續努力後，目前僅山上花園水道博物館及隆田文化資產教育園區仍封園整修，赤崁樓、安平古堡、水交社等9成以上的園區已經恢復營運。

至於眾所關注的《開江紀》各展區，則是有驚無險。其中，最受矚目的〈台江阿嬤〉，創作者范志明在風雨來襲前特地到場檢視，為了避免阿嬤手提油燈被強風吹壞，還特別加固，力求作品無恙，此舉果然奏效，油燈在狂風豪雨中並未受損。

位於府城天險的游文富〈美麗的蛻變〉同心圓迷宮裝置作品，彩色竹籤因為受到連日強風吹襲變形，展覽團隊預估將以2個工作天以上的時間來重新安插，期待能以最好的狀態呈現在觀眾面前。