立法院教育及文化委員會召委陳靜敏（中）率隊，今天南下到學甲慈濟宮考察。（張毓翎攝）

立委賴惠員（左四）表示，她與陳亭妃極力向中央爭取進行修繕計畫，現在經費已經有著落了。（張毓翎攝）

台南市學甲區列為國定古蹟的慈濟宮，文化部攜手台南市政府文化局、廟方將斥資5070萬元大筆經費進行修復，預計明年上白礁祭典結束後開工，另投入200多萬元修護廟內6件葉王交趾陶國寶；學甲出身的文化部常務次長李連權，2日到現地考察，他說，期待經這次大規模修繕，能讓慈濟宮的珍貴文資成為「學甲之光」。

立法院教育及文化委員會召委陳靜敏率隊，今天南下到學甲慈濟宮，針對文資修繕概況進行視察，李連權特別出席考察行程，與立委賴惠員、陳亭妃及台南市議員蔡蘇秋金、謝舒凡一同參與會勘，聽取報告及文資現況。

賴惠員表示，慈濟宮部分建物結構出現劣化、壁癌、受潮等，經廟方反映，她與陳亭妃極力向中央爭取進行修繕計畫，現在經費已經有著落了，將先修繕整體廟宇結構及6件葉王交趾陶國寶，讓藝師的珍貴作品能以清晰的樣貌呈現在大家眼前。

李連權說，慈濟宮5070萬元的整修計畫、工期2年，預計在明年農曆3月11日上白礁祭典結束後開工，希望於下一次祭典前完成門面的修復，而該工程也會一併將廟宇內的彩繪、交趾陶，因長期受壁癌侵蝕造成損壞的部分修護完成。

李連權提到，中央還會投入200多萬元，將6件葉王交趾陶國寶進行修護，目前工程已經發包，工期約半年；另外慈濟宮還有保留200多件古物，包含有潛力列為國寶的「南極仙翁」交趾陶作品，希望能賦予一個文資身分做保存。

慈濟宮副董事長陳俊男說，廟方會全力配合中央、市府執行修繕作業。