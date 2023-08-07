今年上半年全國拍賣移轉量跌破2000棟，六都除了台南市跟去年同期相比強升19.0%，新北市、台北市、桃園市及高雄市減幅均大於兩成，其中新北市減幅27.9%，是六都拍賣移轉減少最多的區域；六都以外縣市今年上半年拍賣移轉多數緊縮，新竹縣大減54.8%，新竹市減少48.9%，是全台法拍移轉量減少最多的縣市。郎美囡指出，政府以不動產選擇性信用管制壓縮購地貸款，以及平均地權條例子法修正案火速通過，建商索性減少案量或轉攻商用不動產，近一年僅有零星個案成為爛尾樓，而新竹縣市雖然買方觀望，賣方面對住宅市場的打炒房政策也以靜制動，就連一般市場供給量都減少。

至於台南市為今年唯一拍賣移轉破百件、並大幅成長的縣市，住商不動產台南永康加盟店店東黃明成表示，市場普遍認為先前推案量暴增的區域將引爆建商斷頭潮，然而台南市近幾年推案大部分是大建商，其資金雄厚可撐過市場低迷階段，小建商盤讓大多能順利達成交易，目前建案因建商財務周轉不靈遭到法拍的比例低，一次大量流入法拍可能為公司行號的抵押擔保品，況且內政部的房價指數顯示價格仍然上揚，讓投資人至法拍市場尋找低價，因此台南市法拍量逆勢走揚。