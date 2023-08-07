以總經費8.5億元辦理的台1線台南市新營區急水溪橋改建工程，歷經3年工期，於今年完工通車。（公路總局提供／張毓翎台南傳真）

以總經費8.5億元辦理的台1線台南市新營區急水溪橋改建工程，歷經3年工期，於今年完工通車，交通部公路總局7日舉辦竣工祈福典禮，行政院副院長鄭文燦到場參加；他說，明年「台南400年」大活動，行政院會做台南的後盾，讓溪北、溪南都照顧到，各項重大建設也希望一一開工、一一完成。

台1線急水溪橋為連結新營區及柳營區之重要橋梁，由於原橋橋長及梁底高程已不符水利署最新治理計畫需求，為避免通洪斷面不足造成當地淹水情形發生而辦理改建。

本工程主要改建橋梁長343.4公尺、橋寬25公尺為五跨連續預力箱梁橋、兩側引道銜接長度約576.6公尺、上下游防汛道路銜接長度各約80公尺，工程總經費約為8.5億元。

鄭文燦說，溪北地區是建設重點，所以急水溪橋改建工程總計8.5億元納入前瞻計畫，如今完工通車，可以讓往來新營、柳營的民眾暢通無阻，感謝公路總局等工務人員辛苦付出。

台南市長黃偉哲今天在會場向鄭文燦爭取南95線道路、同樣跨越急水溪橋的改建計畫，估計經費也需8億5000萬元，鄭文燦答應會帶回交由營建署評估。

鄭文燦提到，明年是台南建城400，這是大事情，現在正緊鑼密鼓地準備各種工作，希望未來一年，各種建設都可以一一開工、一一完成。