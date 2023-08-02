財政部關務署今日表示，海關把守國境，於邊境查緝仿冒不遺餘力，統計今年上半年緝獲侵權仿冒品數量已逾3萬件，侵權市值逾5億元，查緝成效卓著。

關務署說明，海關近來緝獲仿冒品多係民眾透過跨境電商平臺購買並以快遞方式進口，其中不乏仿冒單價高昂的知名品牌，如BURBERRY、CHANEL及ROLEX等皮件、服飾或名錶，另仿冒蘋果商標無線藍芽耳機Air Pods Pro亦相當常見

此外，上半年亦查獲為數不少的仿冒化妝品、藥品及食品，數量及金額皆相當可觀，這些侵權貨品倘流入國內市場，不僅危及國人身體健康，亦有削弱社會創新及延遲經濟發展等負面效應。

關務署進一步說明，近年跨境電子商務興起，民眾為求便利，於電商平臺購買低價知名品牌商品，以為撿到便宜，卻不慎買到仿冒品，遭海關查獲時進口人雖無辜表示「不知道買到仿冒品」或「買來自用無意販售」，但只要貨物經權利人鑑定結果為仿冒品，海關除依違反《商標法》第97條規定將進口人移送司法機關偵辦外，亦得按個案情形依海關緝私條例第39條之1規定處貨價3倍以下之罰鍰並沒入貨物，消費者不僅權益受損，甚至可能面臨刑事究責，呼籲民眾網購時一定要審慎。

關務署最後表示，智慧財產權保護意識須由公私協力共同建立，海關除積極查緝，杜絕仿冒品進出國境，也請民眾跨境網購時多一分謹慎，拒絕購買仿冒品，共同守護個人健康及權益，並維護國內業者公平經營環境及提升國家競爭力。