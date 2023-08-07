台電宜蘭區營業處今（7日）與宜蘭捐血站合作舉辦「熱血老爸」捐血活動，現場除了台電員工外，還邀請洽公鄉親、附近住戶一起在父親節前夕捐血做愛心。（台電宜蘭區營業處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

血庫存量持續告急，為響應「捐血一袋、救人一命」的公益精神，台電宜蘭區營業處今（7日）與宜蘭捐血站合作舉辦「熱血老爸」捐血活動，現場除了台電員工外，還邀請洽公鄉親、附近住戶一起在父親節前夕捐血做愛心；活動期間共捐出70袋熱血，宜蘭捐血站表示，感謝台電公司，看到很多人捐血真的非常感動。

宜蘭血庫存量目前A、O、AB型呈現黃燈，僅能使用4至5天，B型為綠燈，能使用到7天，但近期台北地區有些重症病患用血量很快，常常比預期的還要快用完。宜蘭捐血站指出，所幸疫情趨緩，捐血民眾變多，呼籲民眾在時間許可下可定期定量捐血，每2個月可捐1次250cc，每3個月可捐1次500cc。

宜蘭捐血站表示，感謝台電公司舉辦此次捐血活動，看到很多人挽袖捐血，非常感動，捐血不僅助人也利己，還能保持體內鐵質平衡及預防心血管疾病，促進身體健康、增加新陳代謝、避免中風。

捐血站進一步說明，另白血病、紫斑症、癌症等病患會出現血小板低下的情況，需要穩定血液中的血小板，遂鼓勵適合捐血小板的民眾能定期捐，每2周就可捐一次，以幫助更多重症患者及癌症治療患者；大家可以到捐血中心的官方網站、臉書粉絲頁瞭解詳細地點及活動時間，積極響應捐血活動。

台電宜蘭區營業處處長鍾思思表示，捐血是一項純粹且無私的行為，給予有需要的人們無價的希望和勇氣，宜蘭區處每年於父親節期間都會舉辦捐血活動，希望能拋磚引玉，讓更多人一起響應社會公益，讓需要幫助的人感受到更多的希望與愛。

炎炎夏日是每年的用電高峰期，宜蘭區處特別向響應捐血的鄉親用戶宣導節電小撇步，注意家中用電安全，同時基於節電考量，建議適時汰換老舊電器成節電產品，不但節省電費開銷，還能兼顧用電安全；另也透過此次機會，推廣使用「台灣電力APP」，不僅能線上繳費，還可使用用電管理、停電報修等功能，省時又方便。