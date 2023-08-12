台灣年輕病友協會今天辦理「2023青年健康論壇」，行政院副院長鄭文燦出席致詞時表示，健保固定給付項目及協商給付項目會提高約4.7％，未來應達5％以上才能因應新藥引進，今年也納入基因檢測、再決定採用何種新藥，而與標靶藥物的合併免疫療法也納入給付，也有暫時性給付機制，但也希望各藥廠以合理價格協助建立醫療照顧。

鄭文燦表示，癌症占已開發國家病人比率很高，以我國健保大數據分析，2022年癌症就診病患逾83萬人、點數是1334億點，占健保醫療8226億點的1／6，藥品為392億點，平均成長約達10％，如何讓癌症藥物、新藥引進成為健保大課題。他提及，今年健保給付受到很多影響，包括消費者物價指數、新冠肺炎、C肝擴大給付及癌症新藥等，給付項目約成長4.7％、點值達8775億點。

「未來應達5％以上才能因應新藥引入」，鄭文燦說，部分藥物與基因相關，因此基因檢測今年會納入公費給付，再決定採用怎樣的新藥，還有8月生效的標靶藥物及免疫療法合併療法也納入給付，且考慮病人健康權利因此會有暫時性給付，讓病人權益極大化，使醫生用藥有更多選項，健保納入新藥去年掖助250億、今年又有200億。

但鄭文燦也說，健保支出的水位一定要夠、支出要有適當成長，但如何讓新藥引進順利則為更大的課題，尤其初期藥品昂貴，如何增加可近性、有效性，價格合理、健保可支付等，也希望各藥廠多投資台灣，以合理價格建立起醫療照顧。

鄭文燦也簽署《抗病保台 搶救國家競爭力》宣言，呼籲共同預防青壯年族群罹病、給予青壯年病友最佳的治療、並支持青壯年病友回歸職場。