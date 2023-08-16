民眾黨總統參選人柯文哲昨批，再生能源發展牛步，讓「綠能蟑螂」風光無限，卻讓停電成為民眾的恐懼、企業的顧慮，行政院副院長鄭文燦今反擊，別汙名化綠能。柯文哲競辦發言人陳智菡回應，沒有任何人要汙名化，包括88槍、台南正副議長賄選案，都牽涉到很大的綠電利益共生，不希望綠能發展變成黑金溫床。

陳智菡表示，沒有任何人要汙名化，而是相關產業本就需受到監督，民進黨這段期間稱要大力發展再生能源，但看到卻是很多中央、地方勢力勾串，包括88槍、台南正副議長賄選案，都牽涉到很大的綠電利益共生，這些都是必須被人民檢視。

她說，不希望綠能發展變成黑金溫床，因此執政黨須嚴正面對，尤其台電面對嚴重鉅額虧損，到底這些虧損如何而來，這些錢都要由納稅人承擔，所以當然必須要一筆筆監督。

對於民進黨批柯文哲能源政策配比不清楚，陳智菡強調，請民進黨團放心，柯文哲一定會非常負責任將能源政策、配比相關數據資料一併呈現國人面前，不過要質疑的是，民進黨的能源政策顯然非常錯誤，民進黨說2050達到淨零碳排是國際趨勢，同時說2025要達到非核家園，請問具體路線、路徑在哪？

陳智菡質疑，目前看到民進黨在再生能源比例沒有辦法提升，但天燃氣大幅提升到50％，這一點甚至被監察院糾正，因為這完全不符合國家安全，這點必須請民進黨嚴正面對未來台灣到底有無缺電危機，電力缺口從何補足？若賴清德堅持走2025非核家園，請問非常大的電力缺口到底誰來補？要全民承擔嗎？

陳智菡認為，企業、人民都沒辦法承擔這樣的風險，請民進黨具體、明確告訴大家，2025非核家園是否為既定政策，是否確定要走下去？給國人清楚交代。