普發現金已有98%民眾領取，財政部今天表示，儘管今年底之前出生的嬰兒都可領，但提醒家長，9月底前出生的嬰兒，其父母要在10月底前代領完成；10月至12月底出生者，家人可在明年1月底前帶著出生證明直接至郵局請領。

財政部國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會表示，在相關部會通力合作下，普發現金6000元整體作業順利，截至目前，已有2307萬人請領，約98%民眾透過多元管道領取普發現金，換算下來，推估還有約47萬人（含新生兒）尚未領取。

馬小惠指出，普發現金領取期限至今年10月31日止，但仍有部分民眾尚未領取，呼籲符合領取資格者儘速選擇適合的方式領取。

因應擴大發放對象，政府放寬今年10月至12月底出生的新生兒，其父母或法定代理人可以在明年1月底之前，帶著出生證明直接至郵局請領即可。

不過，馬小惠提醒，今年9月底前出生嬰兒，領取期限也是到今年10月底，家長務必把握權益，儘速完成新生兒出生登記，取得國內戶籍後於期限內領取。

馬小惠指出，9月底前出生嬰兒由父母或監護人代領，如果打算採「登記入帳」或「ATM領現」，應先領有嬰兒的健保卡，並使用父母或監護人的帳號或提款卡領取。

如果採「郵局領現」方式，針對已領有健保卡的嬰兒，代領人務必攜帶嬰兒健保卡，若嬰兒尚未領取健保卡，得以戶口名簿正本或戶籍謄本正本作為嬰兒身分證明文件；代領人除攜帶嬰兒身分證明文件，也須攜帶自己的身分證或居留證或健保卡等「具照片」身分證明文件。

此外，馬小惠強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。