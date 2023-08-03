北台南家扶中心匯集近千個民眾捐贈的絨毛玩偶及衣服、生活用品，5日將在新營、佳里、永康三地服務處開辦銅板價愛心義賣活動，最低義賣價50元銅板，盼每一份愛心物資都能找到有緣人，也讓弱勢學子能安心向學。

北台南家扶中心推動「助學希望工程」，期集結社會力量幫助弱勢學子能安心向學，每學期皆透過義賣、竹筒認養、發票及助學金捐款等方式來籌措助學金，經統計今年度上學期有將近350名高中職及大專生與近550名國中小學童，需要透過助學金協助才能順利註冊，總經費預估680萬元。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，物價攀升及解封出國潮，上季愛心捐款相較以往略降，讓助學金籌措受阻，20日即將頒發助學金，目前尚缺122萬元，社工員十分心急，決定來個「銅板價集愛大特賣」，十元不嫌少，更期待千元大戶來送溫情。

家扶經常收到熱心民眾捐贈物資，但過去3年因新冠肺炎疫情關係，受邀至學校、大型活動擺攤的場次減少，為了不讓熱心民眾的愛心浪費，適逢暑假期間，家扶特別邀集學子們協助進行清倉總整理，其中以絨毛玩偶、衣服及生活用品占多數。

北台南家扶中心說，期待透過這次義賣會，讓民眾的愛心捐贈轉為學子們的助學金，5日將在新營區家扶中心、佳里服務處和永康服務處同步開賣，歡迎親子一起來尋寶選購。