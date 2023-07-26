花蓮縣富里鄉崙天大橋便道遭暴漲溪水淹沒，目前封閉禁止通行。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

颱風杜蘇芮持續往台灣靠近，位在花蓮縣內最南端的富里鄉自昨天下午開始出現強風豪雨，鄉公所晚間封閉崙天大橋便道及六十石山禁止通行，原預計今天清晨恢復通行，但因大雨持續，24小時累計雨量逾200毫米，便道慘遭暴漲溪水淹沒，目前持續封閉。另外，大雨也造成社區產業道路坍方，住戶一度受困其中，經廠商進駐搶通後，已恢復通行。

富里鄉崙天大橋去年9月18日遭強震震毀，影響當地居民交通，因此縣府便出資闢建便道通行，不過由於便道屬在溪底鋪設混凝土的臨時路面，每逢大雨、汛期間均有中斷可能，所以鄉公所颱風、大雨、夜間都會禁止民眾通行。

隨颱風杜蘇芮持續往台灣靠近，富里鄉公所考量民眾通行安全，昨晚已封閉崙天大橋及六十石山，原預計今天清晨開放，不過據花蓮氣象站統計，當地24小時累積雨量已達203毫米，是全縣之最，且鄉公所團隊清晨6時許前往崙天大橋便道查看，發現現場溪水暴漲，大量水流已淹沒道路，隨即請警方在便道兩端放誌護欄，禁止民眾通行。

鄉長江東成指出，六十石山目前雖然沒有遊客，僅有住戶，考量安全仍持續封閉，呼籲民眾沒事不要上下山，以維安全。另，今早也接獲豐南村社區產業道路受大雨影響坍方，2戶住戶一度受困其中，經請契約廠商前往搶通後，已恢復通行。

江東成還說，富里鄉目前風大雨大，民眾沒有必要盡量不要外出。