馬英九基金會規劃邀請中國大陸5所大學、50名師生來台交流，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，稍早接獲內政部移民署通知，馬英九基金會邀請中國大陸大學生暑期來台交流案已獲聯審會通過，雖然蔡政府遲至訪問團出發前3天，才同意核發入台證，致使訪問團產生許多技術性的困難，但馬英九基金會將努力克服，盡力使訪問團此行順利圓滿。

蕭旭岑指出表示，稍早接獲內政部移民署通知，馬英九基金會邀請中國大陸大學生暑期來臺交流案已獲聯審會通過，由北京大學前校長郝平率領的北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人，將於7月15日來臺，進行為期9天8夜的學術交流。

蕭旭岑說，肯定蔡政府順應支持兩岸青年交流的廣大民意，從善如流同意此次陸生訪臺案。

蕭旭岑表示，從政府各部門的專業審查，也證明行政院長陳建仁指控的陸生來台統戰之說，根本站不住腳，希望蔡政府不要再走抗中與抹紅的老路，真正支持兩岸全面恢復交流。

蕭旭岑認為，雖然蔡政府遲至訪問團出發前3天，才同意核發入臺證，致使訪問團產生許多技術性的困難，但馬英九基金會將努力克服，盡力使訪問團此行順利圓滿。

蕭旭岑強調，此次邀請過程中，特別感謝立法委員賴士葆多方斡旋，全案方能順利推動，並讓教育部、移民署及陸委會等相關單位，能更了解臺灣社會希望兩岸青年加強交流的真正民意。