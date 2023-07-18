馬英九基金會執行長蕭旭岑今天下午對「馬英九切割金溥聰」說法回應表示，前總統馬英九全力支持新北市長侯友宜競選總統， 尊重侯友宜的選舉布局。

馬英九基金會邀請中國大陸5校37人來台參訪，參訪團今下午前往故宮博物院參觀，蕭旭岑於參訪期間接受媒體聯訪作上述表示。

蕭旭岑代馬英九回應「馬英九切割金溥聰」說法指出，馬英九全力支持侯友宜競選總統，對於他的競選團隊、競選策略不會過問，尊重侯友宜的選舉布局。

蕭旭岑指出，那時候是侯友宜找金溥聰，金溥聰有透過基金會和馬英九報告，「馬總統樂觀其成，也全力祝福他們」。

侯友宜競選辦公室今天表示，前國安會秘書長金溥聰是在侯友宜請託後，答應加入競辦，並非由馬英九推薦。金溥聰說，今後外界對他本人若有任何批評指教，皆無須波及馬英九。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山17日接受媒體專訪時表示，金溥聰加入侯團隊，跟馬英九一點關係都沒有。

前駐紐西蘭大使介文汲則在另一個政論節目中指出，趙春山跟馬辦關係很深，趙春山直接講出「金溥聰到侯團隊跟馬英九沒有關係」，基本上就是切割。