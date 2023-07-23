國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德22日在新北市各自舉辦嘉義縣同鄉會後援會活動，其中賴清德在致詞時強調，地方選舉嘉義人挺嘉義人，但全國路線要力挺本土政黨，嘉義人支持自己人，賴清德就是支持嘉義人的「家己人」。對此，前立委郭正亮23日就表示，「就是賴清德繞不出來，只能這樣玩，還要去扯這種什麼台灣人來呼籲支持，真的很可笑」，引發討論。

郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得賴清德真的繞來繞去，只有那些打法，侯友宜是大家公認國民黨領導菁英裡面跟中國大陸最沒有關係的，所以中國大陸對他很陌生、他對美國也有點陌生，那你還要去扯他是親中政權、外來政權、專制政權，你不覺得非常好笑嗎？」

郭正亮直呼，「你說侯友宜是親中？那笑死人了，那你民進黨裡面有多少人跟中國大陸做生意，拜託，那你還說他外來政權，搞不好他台語比你還好」。郭正亮最後更說，「我的意思就是說，這就是賴清德繞不出來，只能這樣玩，還要去扯這種什麼臺灣人來呼籲支持，真的很可笑」。