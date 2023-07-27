桃園市長張善政遭爆用特權送兒子搭機，張善政今天受訪回應，指當天送兒子出國，在櫃檯遇到長榮航空高層，提到有部長要出國洽公，詢問是否到貴賓室與部長寒暄，因為他原本就認識該部長，才禮貌前往會寒暄。
張善政遭爆料，指在航空警察局主祕黃炳訓引導下，只是送兒子出國，卻進入機場管制區，並使用貴賓室。
張善政今天表示，指去機場主要是送兒子出國，在櫃檯時遇到長榮高層主管，他提到有部長在貴賓室，要不要跟他寒暄，張善政提到，他原本就認識該部長，因此覺得禮貌上該跟他寒暄，因此就在航警局和長榮帶領下到貴賓室。
桃園市長張善政遭爆用特權送兒子搭機，張善政今天受訪回應，指當天送兒子出國，在櫃檯遇到長榮航空高層，提到有部長要出國洽公，詢問是否到貴賓室與部長寒暄，因為他原本就認識該部長，才禮貌前往會寒暄。
張善政遭爆料，指在航空警察局主祕黃炳訓引導下，只是送兒子出國，卻進入機場管制區，並使用貴賓室。
張善政今天表示，指去機場主要是送兒子出國，在櫃檯時遇到長榮高層主管，他提到有部長在貴賓室，要不要跟他寒暄，張善政提到，他原本就認識該部長，因此覺得禮貌上該跟他寒暄，因此就在航警局和長榮帶領下到貴賓室。
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