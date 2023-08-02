桃園市長張善政2日主持市政會議指出，桃園不若雙北公車和捷運健全，目前正處交通轉骨期，捷運還在蓋、公車駕駛也不夠，除提醒駕駛和車輛等有限資源要用在刀口上，也要求交通局和捷運公司，在1200上路後要機動分析載客資訊即時調整，讓成果有更大效益。

張善政說，桃園交通正在轉骨期，不像雙北公車路線和捷運都很穩定且密集，桃園捷運還在興建的辛苦階段，公車駕駛也不夠，所以1200月票啟動後，要非常機動調整路線，像A22站啟用就新開闢8條放射狀路線。

「要隨時機動分析載客資訊即時調整！」張善政特別提醒交通局和捷運公司，台北市捷運啟用後，很多和捷運重複路線的公車就收掉，桃園也是一樣，現在機捷搭乘人變多了，若公車和機場捷運的路線重疊比例高，務必要隨機調整，交通相關局處要更快速且精準分析載客資訊，即時反應調整，將駕駛和車輛等有限資源用在刀口上，期許各局處花更大心力，讓月票成果有更大效益。