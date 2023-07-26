今年第5號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，桃園市今早已經開始飄雨，市長張善政26日主持市政會議時表示，颱風中心點不會登陸，僅暴風圈掃到南部幾個縣市，為此昨天基北北桃共同決定今天正常上班上課，但還是不可掉以輕心，各單位已做好各項防颱應變措施，要讓市民們覺得有市府在多了一層保障與安全。

張善政表示，這2天最多民眾關注的事莫過於是颱風，由於颱風的路線一路修正，最後颱風中心點並不會登陸，而暴風圈只會掃到南部幾個縣市，對桃園來說影響減輕很多，為此昨天晚上跟基隆與雙北充分討論後決定今天正常上班上課，這是非常合理的決定。雖然颱風路徑偏南但還是要做好預防準備工作，從區公所到局處不斷向民眾呼籲要留意颱風動向與天氣狀況。

張善政說，颱風來襲，無論風勢是否會增大，但下雨是免不了的情況，現在桃園已經開始飄雨，今天開始雨勢會慢慢增大，短時間的暴雨容易造成積水，這些小水灘恐會讓登革熱蔓延，尤其今年首件因罹患登革熱，不敵病情而往生的案例出現在南部，提醒民眾要特別注意家中附近是否有積水，另外災後會出現樹枝斷落、老舊招牌掉落等情形，已請水務局、環保局準備因應這些狀況。

颱風天的供電、供水問題也是一大考驗，張善政要求經發局要掌握各區是否有停電、停水情形，若有異常狀況要趕快回報台電，請台電盡快恢復，不能讓市民斷水、斷電。桃園受影響情況相較於南部比較小，要盡量把災情降到最低，務必發揮第一線的反應能力、應變能力，讓市民覺得有市府的存在，多了一層安全感、保障感，進而讓幸福感提升。