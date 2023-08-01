知名鈦白粉大廠美商科慕公司日前宣布關閉桃園觀音廠，勞資雙方昨協商破局，台灣科慕觀音廠企業工會今赴勞動部陳情，籲資方除資遣費外，應加發關廠補償費。對此，科慕公司指出，關廠非輕率決定，理解會造成巨大影響，強調會確保員工在此過程得到公平、尊重的對待。

美商台灣科慕股份有限公司今發布聲明表示，今年7月28日宣布將關閉位於台灣桃園市觀音區的二氧化鈦生產廠，公司因全球業務轉型與廠房結束營運，預計於9月30日起分批解雇員工，且依大量解僱勞工保護法第四條規定，於60日前函送計畫書至桃園市勞動局，並同時呈報台北市政府勞動局。

聲明提到，在整個過程中，科慕公司謹遵台灣勞動基準法，並承諾通過工會代表與員工進行真誠的談判，在此也對桃園市勞動局及主管部門即時與他們取得聯繫，並指導相關勞資協商和員工安置工作表示感謝。

聲明強調，台灣科慕已深耕台灣多年，觀音廠的關閉不是一個輕率或容易的決定，也理解這項重大決定將對觀音區值勤的同事及其家人、社區造成巨大影響，因為他們是科慕公司的重要成員，強調會持續與地方指導單位合作，並確保員工在此過程中得到公平、尊重的對待。