大陸外交部長秦剛消失1個月後日前遭免職，由中共中央外事辦主任王毅回任，我外交部發言人劉永健今天表示，之前秦剛上任首次開記者會時曾拿著「中華人民共和國憲法」，聲稱台灣屬於中華人民共和國，現在看來有點諷刺。他也強調，兩岸關係改善要靠雙方務實而非單方面的努力。

秦剛已有一段時間未公開露面。（資料照／大陸外交部）

對於中共外交部近來的人事變動，劉永健今天在外交部例行記者會回應媒體詢問時表示，外交部對於中國外長異動的原因沒有評論。

他說，秦剛擔任外長的時間不長，外界印象也不深，記得今年3月秦剛第一次以外長身份面對媒體，拿出一本紅色的小冊子，所謂「中華人民共和國憲法」，他無視兩岸互不隸屬的事實與現狀，妄稱台灣屬於中華人民共和國的言論，國人記憶猶新，「現在看來有點諷刺」。

劉永健強調，政府的兩岸政策態度是明確一貫的，就是總統蔡英文提出的四個堅持，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須尊循全體台灣人民的意志。

至於兩岸關係的展望，他說，政府也多次表達開放的態度，願與對岸在對等、尊嚴、沒有預設政治前提的情況下展開對話，恢復健康有序的交流。但「兩岸關係改善要靠雙方務實，單方面的努力也將是徒勞」。