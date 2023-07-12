新北一名人妻收到朋友的提醒後開始留心觀察丈夫，才驚覺丈夫經常表示要獨自出門旅遊，實則與鄭姓女子同遊，玩遍全台，讓她身心嚴重打擊，憤而向鄭女求償100萬元撫慰金。新北地院審結，判鄭女侵權屬實，須賠償10萬元。可上訴。

判決書中，元配主張，與男子阿章（化名）為夫妻，2020年間她收到朋友提醒及親自觀察後，才發現阿章行跡詭異，經常獨自出遊，一去就是好幾天，經過查證後，驚覺阿章竟與一名鄭姓女子共同出遊，2021年11月間一同出遊10天，一路從新北玩到雲林，接著再去墾丁與台東等地遊玩，2人還拍下手勾手的親密互動影片，讓她身心大受打擊，憤而向鄭女求償100萬元。

對此，鄭女稱，與阿章出遊拍下的影片中2人並無親密動作，至於出遊部分，雲林是她獨自前往探視身體不適的大姊，湊巧阿章到雲林旅遊找她吃飯聊天，她並沒有在汽車旅館跟阿章同住，事後更沒有一同前往墾丁遊玩。

新北院審理時，法官勘驗影片，認定鄭女與阿章出遊時大部分時間都手牽著手，還並肩而坐，鄭女不時依偎在阿章身旁等，均可顯見2人關係親密，非普通朋友情誼，已達到男女情愛交往的程度，侵害配偶權屬實，審酌後判鄭女須賠償10萬元為適當。可上訴。