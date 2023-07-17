為振興台灣觀光醫療，台灣觀光醫療發展協會今（17日）宣布將舉辦台灣觀光醫療大獎，表揚對醫療、觀光或觀光醫療領域做出卓越貢獻並具有傑出事蹟的個人、企業與政府。台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦指出在疫情前整體產值約200億元，受疫情衝擊幾乎打到零，但疫後台灣醫療仍具高CP值的優勢，盼能藉此推動台灣在國際醫療和觀光領域的知名度和競爭力。

許景琦說，台灣跨境醫療以醫療水平高聞名，在新冠疫情爆發之前國際觀光醫療年產值已達200億元，又以健檢、不孕症治療、人工關節置換為主，唯受疫情國境封鎖影響整個產業幾乎被到從零開始。

疫情之後國際旅遊大爆發，整體產業亟待復甦，舉辦金鷥獎旨在表彰觀光醫療領域中表現優異的企業組織、政府機構和個人代表，希望鼓勵人們關注觀光醫療，提昇健康旅遊產業的素質，同時保護病患旅客的利益和安全，且由於疫情影響達三年，首屆也回溯十年內對該領域有貢獻個人、企業與政府。

金鷥獎(Golden Egret Prize)的名字取自於詩詞中的白鷺鷥，這種跨境翱翔的帶鷥候鳥象徵著高雅、純潔及無差別對待。在傳統文化中，白鷺鷥常常被用來比喻從事健康旅遊產業的觀光醫療人員，因為他們具有同樣高尚的品德和操守，彷彿飛逸的鷥羽。

許景崎希望透過金鷥獎的設立，大力促進台灣醫療觀光產業的美好發展。也預計邀請社會賢達公正專業人士5~7位擔任評審，誠摯邀請各界踴躍參與申請或推薦台灣觀光大獎（金鷥獎）。