民進黨總統參選人賴清德23日出席全台國青商人信賴台灣後援會成立大會，現場旗海飄揚，高喊「團結一致挺台灣」、「Team Taiwan挺台灣」。（潘虹恩攝）

2024總統大選在即，民進黨總統參選人賴清德23日出席全台國青商人信賴台灣後援會成立大會，在眾人擁簇下進場。（潘虹恩攝）

2024總統大選在即，民進黨總統參選人賴清德23日出席全台國青商人信賴台灣後援會成立大會。他承諾將關注年輕人就學就業議題，推動長照3.0、孩童托育補助與社宅等政策，並推動國家希望工程打造民主和平的台灣，同時強調若無危及對等、尊嚴原則，台灣願意和中國對話。

賴清德23日南下台中，行程滿檔。繼「中區宗教後援會」成立，接連來到李方艾美酒店出席「台國青商人信賴台灣後援會成立大會」，行政院副院長鄭文燦、總統府祕書長林佳龍等人到場站台，現場旗海飄揚，高喊「團結一致挺台灣」、「Team Taiwan挺台灣」。

「當熱情產生感動的時候，我們一定會當選」賴清德說，這幾10年全國四面八方的年輕人善用社會資源走入社區，藉由議題訓練自己，也推動國家社會責任，對國家發展和社會安定貢獻很大，能得到青商會支持，除了感謝、感動更深感榮幸，一定努力贏得勝利，不辜負大家所望。

賴清德向大家承諾，針對年輕人關心的就學、就業與創業積極努力，縮減公、私立大學學雜費差距，並推動幫助青年就業方案。政府協助學校開設育成中心，國家推動青創中心，民間機構也成立創業加速器等，這是年輕人追逐夢想的途徑，政府大力支持。

「年輕人的負擔不外乎是照顧小朋友、老年人和居住負擔」，賴清德說，第2個承諾要讓年輕人勇於願意建立家庭，未來將推動長趙3.0、推動0到6歲國家一起養做更多、更好。居住部分，他將透過囤房稅遏止投機客炒房，增加青年安家優惠貸款額度與利息補貼，並加碼社宅，新建及包租代管都增加至25萬戶，租金補貼擴大到50萬，滿足租屋家戶需求。

「和平無價、戰爭沒有贏家」賴清德說，他要和大家一起推動國家希望工程，打造民主和平的台灣。和平協議無法取得真正和平，台灣要增加國防力量，並與民主陣營站在一起，不因為中國的文攻武嚇低頭。並強調，「只要沒有危及對等、尊嚴原則，台灣願意和中國對話」，兩岸有共同敵人是天災地變和傳染病，而共同的目標是增進兩岸人民福祉。台灣會持續捍衛主權、深化民主。