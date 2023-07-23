今年第5號颱風杜蘇芮位於菲律賓東方海面，預計周一轉西北方向，朝台灣前進，氣象局預測從台灣東南部登陸的機率大。對此，桃園市長張善政23日就表示，「市府各單位已經啟動『防災整備』，落實防救災人力、整備裝備器材，檢視相關水利設施，整備預佈防汛搶險機具，並且加強河道、下水道等排水系統的清疏作業」，引發討論。

張善政23日在臉書上PO出一篇「因應杜蘇芮颱風可能來襲，桃園市政府啟動防災整備」的文章指出，根據氣象預報，颱風杜蘇芮有很高機率直撲台灣，預計週三到週四影響最為劇烈，北部地區也可能有較為強烈的風雨出現。張善政強調，市府各單位已經在今天啟動「防災整備」，落實防救災人力、整備裝備器材，檢視相關水利設施，整備預佈防汛搶險機具，並且加強河道、下水道等排水系統的清疏作業。

張善政更說，「市府相關工程也會派員巡查，了解各工地防颱整備、防汛缺口現況及封堵備料情形，若有缺失立即改善，同時加固工地圍籬、鷹架以及招牌路樹等避免倒塌脫落造成危害」至於在山區容易形成孤島的地區，張善政已請復興區公所加強物資、通訊、機具預置以及預防性疏散撤離和收容安置的準備。

至於屆時是否要放颱風假？張善政也強調，「我們與基隆市、台北市、新北市會保持最暢通的聯繫，整個基北北桃都會一起考量，這也是今年初基北北桃合作交流平台會議中的共識，四個城市會一起即時做出決策，降低民眾的不便，保障大家的安全。雖然颱風路徑仍有變化的可能性，但請市民朋友仍要提高警覺，隨時留意天氣預報並做好防颱準備」。

而網友們看完後紛紛留言表示「希望清理水溝為主！」、「大家一起來防颱風」、「山雨欲來防範未然，守護人民生命財產；感恩市府超前部署」、「市長加油」、「市長超讚」、「市長加油，心繫著桃園」。