哈利和梅根據傳要分開一段時間

哈利和妻子梅根每次公開露面時，都表現得十分恩愛，宛如神仙眷侶，但如今卻盛傳，兩人的婚姻觸礁。

據《雷達線上》（RadarOnline.com）和《第6版》（Page Six）網18日報導，兩人決定「分開一段時間」，來療癒並重建彼此的關係。

一位消息人士透露，哈利對梅根俗氣的好萊塢世界格格不入，希望能「找到自己」，而他們正設法想出，兩人究竟怎麼了。不過，有位和兩人親近的圈內人卻保證，這對2018年5月結婚的夫妻沒事，任何婚姻破裂的猜測都不是事實。

先前報導說，38歲的哈利打算單獨重返非洲，以拍攝網飛（Netflix）新紀錄片。消息人士說，哈利覺得，自己在非洲大陸時「最像自己」，而在他眼裡，非洲就是「第二個家」。

此外，這位消息人士說，淡出英國王室後，2020年3月遠走美國，在加州蒙特斯托（Montecito）定居的哈利和梅根為了維持豪奢的生活型態，並支付大筆維安開銷，正承受龐大的財務壓力。 「壓力，加上他們的情緒問題，很可能讓生活像人間煉獄，」消息人士還說，「分開一段時間，在不同的大陸上，希望有助於他們找到繼續前進所需的任何事物。」