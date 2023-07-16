花蓮縣內近400名民眾今天不畏時雨時晴的悶熱天氣，前往北濱海堤至美崙溪淨灘，清出近75公斤的垃圾。（第九河川局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內近400名民眾今天不畏時雨時晴的悶熱天氣，前往北濱海堤至美崙溪淨灘，清出近75公斤的垃圾。（第九河川局提供／羅亦晽花蓮傳真）

優化水域環境，守護海洋生態，花蓮縣內近400名民眾今天不畏時雨時晴的悶熱天氣，前往北濱海堤至美崙溪淨灘，清出近75公斤的垃圾，經逐步分類，發現廢棄物中最多塑膠瓶蓋，接著是寶特瓶跟免洗餐具，呼籲民眾勿亂丟垃圾，共同守護生活環境。

經濟部水利署第九河川局今天上午結合在地社團舉辦淨灘活動，吸引近400位民眾參與，一路從北濱海堤前往美崙溪清除沿途的廢棄物，最後將聚集成袋的垃圾依 ICC分類法進行分類、秤重記錄，據資料統計，此次淨灘共清出約75公斤的垃圾，前三多的種類分別為塑膠瓶蓋、寶特瓶、免洗餐具。

九河局長王國樑表示，此次淨灘以邀約各單位的方式，向外傳達保護海洋、珍惜自然資源的重要性，期望藉聯合淨灘活動凝聚社區力量、傳播環保訊息及保護生態環境，引導更多人加入親近海洋的行列，共同實現清淨海洋的目標。

王國樑接著說，近日天氣多變，九河局除全面嚴陣以待、平日執行水域環境監測、盤點鄉鎮防汛資源等，宣導環保意識也會並駕齊驅，今年已辦理6場淨灘活動，主題連結「知海」、「近海」、「進海」、「淨海」及「向海致敬」，本次活動則響應「知海」主題，確保海洋永續發展，珍惜東海岸的蔚藍珍寶。