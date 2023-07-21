國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今參加民眾黨政論直播節目《踢批批開講》，喊出11、12月誰能站穩第2名，民眾自己會做整合，不需要黨內高層去談藍白合。柯文哲競辦發言人陳智菡今天說，選民有可能會因為希望政黨輪替，自然的來做棄保，這跟任何高層藍白合消息傳聞都沒有關係。

陳智菡表示，徐巧芯的說法，應該問當事人比較清楚，選戰到最後，選民自然會選他們認為比較適合當總統的人，當然那個時候也有可能，會因為大家希望政黨輪替，自然的來做棄保，這樣的整合，所謂民眾自發地投票的行為，都是出自民眾自主意願，這跟任何高層藍白合消息傳聞都沒有關係。

至於民眾黨推派蔡壁如參選台中第一選區，是否算藍白合？陳智菡說，蔡壁如在她選區的要爭取不管是藍或綠的支持，都是非常自然，過去在這個選區，據她所知，國民黨並沒有想推出自己的人選，因此民眾黨就推出自己的人選，所以這個跟藍白合也沒有關係。

陳智菡舉例，中和在傳統上來說可能認為是國民黨大票倉、傳統選區，但是民眾黨在中和也有推自己人選。她話鋒一轉說，很多繪聲繪影的傳聞太多，這次台灣民眾黨非常強硬提告，提告的原因是三立的新聞這則報導已經是假新聞，「這次我們不會向媒體的惡勢力屈服」。