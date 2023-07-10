越來越多青年會在暑假打工，考量到假借求職徵才、行詐騙之實案例層出不窮，台北市勞動局啟動青春專案計畫，深入轄內高中職及大專院校宣導，也加強勞檢。

勞動局今舉辦「112年度維護青年打工權益宣誓記者會」，勞動局長高寶華表示，社群媒體已成為找工作的管道，青年因求職心切，往往更容易誤入求職陷阱，今年從「海外打工」、「薪資揭示」、「就業隱私」、「求職防騙」4大角度為出發點，加強青年求職的正確觀念。

高寶華舉例，面試時老闆要求先購買公司產品、公司收訓練費以為很合理、社群找工作傳證件就錄取和合約太冗長不仔細審視就簽約等，這些行為都可能是不法業者製造的求職陷阱；又比如面試時，面試官將求職者生理、心理資訊等都問得一清二楚，也是就業隱私被窺探的反面案例。

勞動局表示，青春專案計畫除辦理「求職防騙及就業隱私校園巡迴宣導」，也深入轄內高中職及大專院校宣導，以協助青年學子在踏入職場前，免於落入求職陷阱外，並在公車、捷運、網站、電視廣播等各大傳播媒體加強推廣求職防騙相關概念宣導。

此外，勞動局也會派員到事業單位進行勞動條件稽核，期望雇主落實勞動法令，並定期查詢各大求才平台、社群媒體等異常徵才廣告，避免事業單位刊登不實招募廣告。