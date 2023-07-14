民進黨台北市議員許淑華在臉書上發文揭露，1名在某建商旗下創意公司工作的女性，工作期間長期遭到一名王姓男主管多次言語騷擾、霸凌，甚至還直接肢體接觸，讓該名女員工身心嚴重受創，必須要到精神科看診。許淑華也表示，收到陳情後立即要求勞動局介入調查，也督促勞動局作為地方主管機關，應該要負起責任確保《性別工作平等法》落實。

許淑華表示，有一名女性員工在網路論壇上貼文，指控台北市某間建商旗下的子公司男性主管，在工作期間不僅多次言語騷擾、霸凌，甚至還直接肢體接觸這位女員工因此身心嚴重受創，必須要到精神科看診的程度，

許淑華直言，這些言語、行為真的不堪入耳，在公司裡對女性職員說出與工作毫無關係，嚴重性騷擾的話語，羞辱、造謠女性職員之外，還打電話給女職員在對話中說出：「有穿衣服嗎？」「我刷廁所的時候習慣全裸」。

「不只性騷情節、言語霸凌嚴重、受害者更不只一人！」許淑華說，貼文中有提到，被害人不只發文者本人，留言者同樣有該公司的受害員工，遭受這間公司的王姓主管霸凌。有人是動不動就被叫「賤人、白癡」，有人則是受不了公司職場冷漠對待，身心不堪負荷下離職，收拾物品時崩潰大哭，還被王姓主管譏笑「妳哭起來很好看。」

許淑華直言，發文者後來輾轉向她陳情，並表示雖然有向上司其他高層提出，但都只換來擺爛、勸說被害人離職了事。不管是同為女性的總經理，甚至總公司協理、董事長，通通都不願意處理，甚至屢次要女性員工走人了事，可見公司企業內部的性平機制程序根本就形同虛設。

許淑華強調，她已經馬上聯繫北市府勞動局要主動介入調查。「但也非常疑惑，現行的《性騷擾防治法》中，已經有對性騷擾加害人罰鍰最高十萬的規定（利用權勢可再加重罰鍰）為何地方主管機關一再容忍這樣的性騷事件，在台北市被公司包庇遮掩？」

許淑華說，要求勞動局作為地方主管機關，應該要負起責任確保《性別工作平等法》落實，公司內部性平機制到底有沒有用？還是事情發生拿來「虛晃一招」？在這個事件上，除了針對公司本身，她也會繼續追查市府應該盡到的責任，讓性別平等保障真正可以被落實！讓每一位職場女性安心實現職涯。

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