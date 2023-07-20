黃子佼上月因性騷擾事件自殘送醫，沉潛一個月後，昨(19日)發出兩萬字文章懺悔並分享最近的心路歷程。對此，作家謝知橋在臉書回應，如果未來他做錯了事發道歉文，希望粉絲不要像黃子佼的粉絲留言說加油，他覺得這兩個字只會讓加害者更不堪，「請大家記得，加油這個詞，是給受害者」。

昨見到黃子佼的道歉文章，謝知橋發文說，如果未來他也有需要發道歉文，希望自己的粉絲「橋胞」不需要留言加油，也不用鼓勵他說「誰不會犯錯」、「你一直很棒」等，因為他覺得這些字句並不會讓加害者好過，只是讓他們更加尷尬丟臉，而受害者看到也會更加受創。

謝知橋表示，在「MeToo」或是其他需要道歉的事件中，加害者該做的是向受害者道歉而已，並真正做到未來不再犯、彌補受害者、負起法律責任，其他不需要多談，引來網友回：「但是長文真的能磨掉很多要來罵他的人」、「坐等有公關大師跳出來解析那篇文章」、「只能說看著加害人開始遭受報應，的確是很複雜的心情，希望被傷害的人都能夠討回自己的公道。」、「2萬字！記者還要算字數真的很強」。

金鐘獎主持人黃子佼上月被點名疑似過去曾經利用強拍裸照等性騷擾行為，當時他曬出3段影片，玉石俱焚大爆料後便想不開，幸好老婆孟耿如及時發現送醫，才讓黃子佼撿回一命。昨黃子佼在事發後首度開腔，表示當時在醫院只能接觸太太跟醫護人員，某個時刻才想起愛人和被愛，一想到孩子就難過痛哭，「我說不出的話是：爸爸真的很糟糕。對不起，妳以後都要背負這爸爸的負面印象了。」

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