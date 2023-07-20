男星黃子佼於6月被爆出性騷多名女性，還開直播爆料多位大咖明星的的醜聞，事後他一度情緒不穩送醫，而19日晚上他於社群平台發2萬字長文首度回應此事，並向他傷害過的人道歉，但提到受害者篇幅不到200字，其餘都在解釋自己過去的心路歷程，引起網友撻伐。

黃子佼發布長文解釋自己6/19自毀行為，並提到作家吳若權對他的解讀「玉石俱焚」是正確的，花了大量篇幅解釋自身心路歷程，接著表達對妻子、女兒的歉意與愛，「遇到耿如的近十年來，不知道她給了我什麼力量，刪除了我很多要不得的劣根性。於公於私，不可能完美無瑕，沿路一定也有脾氣破表，但我整個人應該有不斷進化，做中學，錯中學，做人處事更良善，都造成板塊移動了吧？所以有些人此刻才願意給我機會、給我愛？再次謝謝妳。」

最後，黃子佼才提及被性騷擾的受害者，「我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。以上我的糾結如此多，想必那些人在不一樣的情境中，磨難不會少。而且是我產出的錯誤。我真的知道陰影多難撲滅。這個歉意所轉化的行為，是6/19那天，讓我什麼都不要了的具體行動，可想見，我想道的歉，有多麼用力。自責與無助，無法重組人生，只能推翻自我的生命旅程。」

雖然黃子佼花了約2萬個字闡述此事，不過大部分網友並不買單，紛紛留言吐槽：「通篇的一堆廢話」、「通篇都在回憶自己過去有多風生水起，現在跌落神壇哭哭沒工作，全世界最委屈的就是你自己」、「一直說對不起老婆、小孩、工作人員，那些被害少女呢？似乎也沒有好好向被害者們道歉耶」、「加害者現在變成受害者」、「瘋狂解釋自己的篇幅可能有19900字，然後跟受害者道歉100字」

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