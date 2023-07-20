藝人黃子佼身陷性騷醜聞神隱一個月後，昨(19日)在臉書PO出兩萬字道歉文，並自曝這段時間的心路歷程，除了改變維持數十年來的習慣之外，更透露至今仍想躲在己的平行膠囊中，似乎還未準備好要公開面對外界。

黃子佼透露沉寂的這段時間，居然改變維持數十年的習慣，就是「退訂報紙及雜誌」，坦言連自己都覺得不可思議，接著透露事件爆發後，不僅平常會收到合作廠商寄來的包裹數量幾乎歸零，甚至很多禮物也被要求原封不動退回，讓他初嘗人情冷暖的現實面，對此，他坦言全是自己活該，也吐露心中無奈：「不如什麼都沒有，什麼都不要了。真實世界，什麼都可能是假的」。

黃子佼指出這個月來的大小瑣事，不僅侵蝕自己的自信與存在意義，甚至打壓想要振作的念頭，對於未來的道路該如何走?他不免感嘆：「面對的是一個全新日常，有主動安排的，也有被動配合的。這條路很難走，比電視劇的情節還精采」，對於收到一則私訊內容為：「好人做一百件好事，但只要一件錯事，就會翻車。而相對，壞人做了一件對的事，就浪子回頭逆轉正了」，他自我反省：「或許沒有這麼極端，但不無可能。反正，我就是自找的。責無旁貸」。

黃子佼自曝這段時間的心聲後，除了向外界喊話：「此刻我只想為身邊的人從深淵往上爬。拜託拜託，我知錯認錯，別再推我下去」，更透露願意珍惜願意放開成見理解他說話的人。

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