台北市民政局18日宣布，只要是市長蔣萬安上任後出生的新生兒，一律適用加倍生育獎勵金，原本請領舊制的年輕爸媽，獎勵金差額於8月31日前就會直接匯入原本申請補助的帳戶。而蔣萬安於1月出生的「三寶」也在溯及既往範圍內，蔣則表示，會跟太太討論如何使用該筆生育獎勵金。

蔣萬安上任後，為鼓勵市民生育而加倍發放生育獎勵金，第一胎發放4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元，原本北市府規畫今年4月4日兒童節起開始發放，不過議會審議通過「北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，回溯擴大從去年12月25日（含當日）講萬安上任市長後，出生的新生兒都可以受惠。因此原本領「舊制」生育補助2萬、2.5萬、3萬的爸媽，也將在8月31日前領到獎勵金差額。

而蔣萬安於1月出生的「三寶」，也因為擴大回溯而受惠，外界也好奇蔣萬安會如何使用該筆生育獎勵金？對此蔣則表示「會跟太太討論」，並說明按照目前規定，差額的部分會在8月31日前，直接匯入當初請領的帳戶。

蔣萬安說，希望透過這樣的福利政策，能夠減輕年輕爸媽的負擔，也讓所有年輕夫妻願意在台北市生，也能夠養得起，未來也可以搭配後續很多北市的居住跟教育的政策。