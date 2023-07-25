中颱杜蘇芮即將侵台，不過對於北台灣的影響較為輕微，雖然按照目前天氣預報，北部縣市要放颱風假的機率較低，不過外界也關注，對於放不放颱風假，北北基桃共同生活圈是否會共同決策、共同宣布？對此北市府發言人殷瑋25日表示，現在有基北北桃4市平台，一定會做同步決策。

台北市政府25日上午召開市政會議，會中討論台北市防颱相關細節。殷瑋會後轉述，表示會議中也請來台大氣象團隊報告有關颱風動態，雖然各項數據顯示可能對於北台灣影響較為輕微，不過北市府仍抱持著戒慎恐懼、戰戰兢兢、料敵從寬、禦敵從嚴的態度面對杜蘇芮颱風。

蔣萬安也於報告後要求各局處做好相關準備，局處首長得注意颱風走向跟發展模式，併針對山坡地易淹水區域，務必要求同仁落實巡查跟巡檢，而不是只有數字回報。例如都發局、勞動局施工工地的相關巡檢，交通局跟堤外水門只出不進措施，觀傳局夏日節的後續撤離作業，還有環保局對於易淹水地區清淤工作，以及警察局整體配合，和民政局對12區沙包跟抽水機在內的整備工作，都務必要做到定位，用最嚴謹態度審慎面對。

至於針對颱風假，北北基桃共同生活圈4個縣是否同步宣布？殷瑋表示，現有4縣市溝通平台「一定會同步決策，也會做好緊密聯繫。」實務上會依照具體的天氣預報、整體生活圈狀況，然後根據停班停課相關辦法做最具體判斷，一定以市民安全為最優先考量。