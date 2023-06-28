2023即將進入下半年，台灣吠陀占星權威李靜唯去年底分析台灣今年運勢，曾指出6、7月走火星大運及土星流年，要特別注意，今再提醒更精準的時間落在6／12～8／19前後，金星坐在台灣的五宮（桃花宮），直言這波MeToo將延燒到8月中；另外今年10月至明年1月要特別注意天災、人禍、政治內鬥及淫慾復仇的醜聞。

李靜唯指出，台灣今年走火星流年，全台火災、氣爆等案件頻傳「火氣沖天」，當時認為台灣最需要注意的時間是6、7月，更精準的時間是落在6／12～8／19前後，因為火星、土星、羅喉均和金星產生相位，金星就坐在台灣的五宮（桃花宮），因此這波MeToo風潮短期至少延燒到8月中旬。

李靜唯表示，對照今年的星象，火星7／1即將離開巨蟹、進入獅子，一待待到8／18，直呼是「驚人巧合」。

李靜唯直言，台灣安逸太久，接踵而來的反而是一連串的「兩性戰爭」，幾乎每個領域都有公眾人物中箭落馬，尤其是有權的男性；目前星象太陽和水星合相在雙子，雙子也跟教育醫療有關，所以要注意醫療資源缺乏及男性領導人物的醜聞。

李靜唯提醒，下半年仍不能掉以輕心，尤其今年10／18至明年1／22之間，特別要注意天災、人禍、政治內鬥及淫慾復仇相關的醜聞。

李靜唯認為這次MeToo事件在土星逆行的時間大爆發，對台灣反而是一個好現象，因為很多有權有勢之人安逸享樂太久，一旦金星受剋土星爆發，就是一個撕開過去沉痾已久的傷疤再重新修復的新契機。

李靜唯提到，今年紫微斗數「太陰化科」，代表女性主義抬頭，「貪狼化忌」則是各行各業桃花醜聞頻傳，尤其娛樂圈；「化忌」就是業力，類似吠陀占星的土星，不過貪狼更喜歡「化忌」，象徵人性中過多貪婪淫亂的慾望將會受到限制。

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