每個人個性不同，《搜狐網》運勢專欄點名射手座、金牛座及巨蟹座情商最高，其中第1名的射手座個性開朗又隨和，幾乎不會發脾氣，相當受朋友歡迎。
▍第1名：射手座
射手座個性開朗，喜歡輕鬆自在、不受拘束的生活，在待人處事方面給人很隨興的感覺，凡事都看得很開，幾乎很少發脾氣，就算和朋友之間產生矛盾，也能在冷靜過後溝通解決，事後不記恨，因此相當受歡迎。
▍第2名：金牛座
金牛座天性老實，內斂低調，絕對不會做出違背道德的事情，他們容忍度極高，在生活中很少發脾氣，即使被誤會也不會多做解釋，認為懂他們的人就懂，不太在乎其他人的想法，覺得開心過日子比較重要。
▍第3名：巨蟹座
巨蟹座個性溫和，從小就有很強的家庭觀念，做任何事都以家庭利益為優先，不求名利，也不會要求太多，非常容易滿足；如果被刻意為難，他們也不會多做解釋，而是選擇默默遠離對方。
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