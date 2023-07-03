數碼寶貝天使夏令營感謝武陵高中青年志工。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

數碼寶貝夏令營集結大家力量。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

炎炎夏日，為了讓弱勢孩子也有充實的暑假，桃園市政府社會局桃園家庭服務中心與護國宮愛心基金會，共同舉辦「數碼寶貝天使夏令營」活動，3日上午在護國宮舉辦開幕儀式，期許少了學校資源的暑假，能讓家長喘口氣，也豐富孩子的夏日生活。

社會局專門委員李玉齡表示，感謝護國宮愛心基金會、武陵高中青年志工與各界善心人士共同精心規劃，協力提供資源，促成了為期7天的『數碼寶貝天使夏令營』活動。該營隊已持續辦理18年，因疫情停辦2年，本次是孩子們引頸期盼的第19屆，數碼寶貝天使夏令營陪伴無數弱勢孩子成長，因為有公私部門的協力，桃園才能逐漸成為安居樂業的城市，同時給予弱勢孩童開心又充滿回憶的童年。

營隊活動內容多元又豐富，除了設計戶外遊戲與水上活動，也寓教於樂的安排參觀科學教育館、小朋友最喜歡的動物園、宜蘭羅東夜市等特色景點，以及桃園在地的防災教育館、土地公文化館，讓大家在休閒之餘，還可以更了解台灣的地理文化，一起愛護我們的家園。

就讀國小5年級的小杰，為低收入戶家庭，因父母離異，是由祖母獨自撫養長大，祖母近期因受傷需要休養，小杰的課後及假日經常獨自在家少有活動，因此當社工邀請小杰參與活動時，從小杰臉上露出的笑容與期待眼神，已經可以預見他將經歷一段非常快樂、難忘的暑假，祖母在活動期間也能夠安心休養，不用擔心孫子的狀況。

李玉齡同時表示，有時家庭因為遭遇經濟困頓、婚姻衝突等情況，像小杰這樣的家庭，需要更多的陪伴與支持，桃園市目前已於13個行政區設置15處家庭服務中心，民眾可以就近獲得社會福利諮詢、物資提供、法律諮詢及家庭支持等多項服務，並透過強化社會安全網計畫之施行，結合就業、衛生、心理、教育等政府部門的力量，守護社區中的每個脆弱家庭。