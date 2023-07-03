新冠肺炎防疫措施鬆綁，加上暑假到來，部分民眾吸食笑氣助興可能性升高，截至去年7月至今年6月為止，台北市警方已移送不當使用笑氣案件8件，共裁罰33萬元。北市環保局今表示，將在7月至8月與台北市警察局加強聯合稽查，減少民眾不當使用笑氣情形。

環保局說明，笑氣已被納為列管關注化學物質加強管制，合法用途為醫療輔助麻醉劑、食品業發泡劑及工業金屬抗氧化劑等，但因取得價格相對便宜，又能供多數人使用，加上易被誤以為不會傷害身體，近來違法吸食時有所聞。

根據統計，自去年年7月至今年6月止，台北市警方已移送不當使用笑氣案件8件，共裁罰11人，罰鍰金額總計33萬元，主要發生地點為旅館。

為避免民眾不當使用笑氣，環保局呼籲民眾、八大場所及旅宿業者，發現有人攜帶不明鋼瓶及吸食氣球，應立即通知警方前往取締。在7月至8月間，環保局將會同警察局等單位加強聯合稽查及宣導。

環保局表示，胡亂吸食笑氣會造成腦部缺氧，導致噁心、嘔吐、注意力難以集中等情形，嚴重時會導致昏迷甚至是停止呼吸；另也可能因為吸食笑氣導致中樞神經病變，出現手腳麻木、肌肉抽搐及癱瘓，甚至會引起呼吸衰竭死亡等嚴重後果，且吸食笑氣並無法排解憂鬱，更可能加劇憂鬱情形。