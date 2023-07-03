南部登革熱疫情延燒，台南本土病例近期突破百例，高雄、雲林也出現本土疫情。衛福部長薛瑞元表示，不希望出現2015、2016年的大流行，目前較麻煩的是近期南部出現閒歇性大雨，環境清潔在雨後都要重做。南部其他縣市的疫情，不一定是從台南擴散，也有可能是境外移入造成。

薛瑞元今出席國健署肺癌篩檢活動時表示，面對南部登革熱，要非常小心謹慎地去處理。目前台南的疫情緩慢擴大中，不希望造成2015、2016年的大流行，一定要好好防堵，進行孳生源清除的工作。

「比較麻煩的是最近的天氣」，薛瑞元說，南部近期有間歇性的大雨，下完一次雨，就要重新做一次環境清潔，要不然很多容器積水，蚊子就會下單，很快孵化出來，造成疫情傳播。防治工作是一個長期的抗戰，希望民眾都能一起配合。現在在初期階段，配合相對容易，可以按部就班，但當疫情發展到嚴重的情形，就沒有辦法有效率地防堵，就會讓大家的生活受到影響。

薛瑞元表示，他還是要呼籲民眾儘量配合各地方主管機關的防治措施，目前雲林有少數個案，有可能是從台南這邊傳過去的，但也有可能是在地的。大部分登革熱的來源都是境外移入，台灣有不少東南亞移工，而東南亞一直都是登革熱的嚴重疫區，因此帶進來的機率蠻大的，不一定都是台南擴展出去，也不一定是「跳過嘉義」，因為雲林也有蚊子，有可能是境外移入導致，「不過這都沒有關係，防治的作為是一樣的」。