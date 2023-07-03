男自稱「討厭黃牛」，讓被害人放下戒心購買。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

一名27歲黃姓男子今年初在網路上以「朋友臨時有事多一張門票」為由，販賣明星張惠妹、五月天、蔡依琳、BlACKPINK等各式演唱會門票，還自稱「討厭黃牛」，讓被害人誤信為真上鉤，直到被害人匯完款後未收到門票氣炸報警。警方獲報調查，日前循線逮捕黃男。據悉，經查初步共有25名被害人報案，均為30歲以下學生、小資追星族，但仍有許多人未報案，全案依詐欺罪送辦。

今年初有許多明星來台開演唱會，不少歌迷搶不到票，選擇冒險在網路上與向他人購買，導致傳出不少遭詐騙案例。三民二分局5月底接獲民眾報案，稱自己購票遭詐騙，警方透過臉書聊天紀錄，鎖定涉嫌詐騙黃男。

警方調查，黃男今年1月初，在臉書各類演唱會社團，誆稱自己朋友臨時有事，多一張票原價出售，吸引許多沒買到票歌迷爭相私訓詢問，在與被害人私訊過程中，對於被害人認為原價有詐疑慮，表示自己很「討厭黃牛」，讓被害人真的認為遇到好心人，放下戒心與黃男購買。

然而當被害人匯完款後，卻遲遲拿不到門票，詢問時才知自己遭封鎖，氣炸報警求助。警方獲報展開調查，循線發現黃男出沒在新興區中山路某旅館，立即前往將他逮捕到案。

據悉，初步有25人到警局報案，金額損失共21萬元，主要為30歲以下學生、小資族，後續警方查閱黃男手機紀錄，發現實際上還有許多被害人遭詐，因自認金額不大並未報案，而黃男足跡遍布全台，詐騙不法所得全部都用來付住宿、生活費，所剩無幾，警方訊後依詐欺罪，移送高雄地檢署偵辦。