國道1號南向161公里今天早上9點多邊坡因不明原因燃燒，影響行車視線，內側及中線封閉；9點51分南向165公里處，又有一輛自小客貨車因不明原因起火燃燒，幸車上8人及時逃生，無人受傷。

國道警察表示，9時47分國1南向161公里邊坡樹叢不明原因燃燒，火星飄至中央分隔島帶並導致零星起火，漫煙影響行車視線，暫封閉內側及中線車道進行消防撲滅，火勢10時24分撲滅，10時37分恢復通車，無人受傷。外側樹叢起火部分封閉外側車道及路肩進行撲滅，因星火擴散陸續復燃，消防車拉伸水管至邊坡下方持續灑水降溫控制火勢，現場於11時50分完全撲滅排除。

另，9時50分在國道1號南向165公里，自小客貨車停在避車彎不明原因起火燃燒，車上8人均順利逃出車外，火勢10時25分撲滅，無人受傷。

國道警察指出，兩起起火詳細原因由消防單位後續調查處理中。提醒民眾，行駛前請先檢查車輛狀況是否正常，若載運貨物請依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿堆積易燃物；行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。