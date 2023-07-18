洗衣球用法方便，拿一顆丟進洗衣機就好，造福不少懶人，但夏天太熱，日本就有網友在推特發文，洗衣凝膠球的包膜在35度的環境下會溶解，趕快改放冰箱保存。然而已來不及了，貼文一出，台灣一票苦主認證「放後陽台，已經全毀、溶化變洗衣精」。

大台北、台中以南、花東地區已連日出現36度極端高溫，臉書粉專「魚漿夫婦」日前轉貼日本網友推特貼文，指出據說洗衣凝膠球的包覆膜在35度高溫下會溶解，所以決定把它們放冰箱保存，以免哪天打開盒子看到一坨「史萊姆」。因此「魚漿夫婦」提醒在台灣的大家，如果天氣很熱洗衣球記得放冰箱，更補充洗衣球也不能放潮濕的地方，遇濕氣也會溶解。

對此，一大票苦主紛紛留言：「我的洗衣球放後陽台，已經溶化變洗衣精」、「我家的早就融成一球了」、「難怪我家的融化了」、「真的會，已黏」、「我之前冬天有太潮濕整個溶掉…我趕快回家看一下」，還有人表示，「之前覺得這個很棒，後來因為家裡實在太潮濕而放棄購買」、「冰箱的空間已經寸土寸金，還要放洗衣膠囊，還是用洗衣精比較不費神。」

但也有人說，其實也不一定要放冰箱，「我都讓它跟我一起吹冷氣」、「我的也在陽台，曬不到太陽的角落，目前安好」、「我都放衣櫃裡頭。」