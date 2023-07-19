許多人壓力大時，都會透過各種方法發洩壓力，其中「吃東西」就是最常見的一種方式。一位爸爸近日表示，當家庭主婦的老婆每天喊窮，卻要求每天每餐都要吃好，「現在出去吃飯每天都吃火鍋、壽司、快炒、拉麵、早午餐」，且每次都不會為5歲兒子點餐，讓他每次都要把餐點讓給兒子自己餓肚子，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，老婆主要是在家帶小孩，雖然他知道很辛苦，「但是不用每天每餐都要吃好的吧？每天都在喊窮，結果每天都要去餐廳吃飯…」，結果現在每餐都是火鍋、壽司、快炒、拉麵、早午餐等餐點。

最讓原PO無法接受的是，老婆點餐時都只會點2人份，他詢問要不要幫5歲兒子點餐時，老婆只會拒絕，認為兒子和他們合吃一份就好，他捨不得兒子吃不飽，所以最後都只能餓肚子把餐點讓給兒子，因此原PO忍不住抱怨，「為什麼就不能吃平價一點的小店就好？」。

對此，許多人紛紛回應，「有些女生是享受主義，雖然說要對自己好一點，但沒有存款觀念是不行的」、「放生吧！沒有公主命卻一身公主病」；不過也有人認為，「沒路用的男人總是抱怨老婆花的多，可憐」、「你賺的不夠她吃？那要好好檢討一下自己，並檢討為什麼會選她，兒子都5歲了，之前幹嘛去了」。

另外網友給出誠心建議，「明天戶政有開」、「每個月固定給他一筆錢，就從裡頭出，剩的就他的，你就知道超乎想像的省」、「可能就是用吃的來發洩帶孩子的壓力吧～下次你就直接多點你兒子的份，不要問」、「好好跟老婆溝通、也可以選擇自己下廚」。