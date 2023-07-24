美聲組合「晨悠CHENYO」出道近10年，因參加《中國好聲音》迅速走紅，甚至在一年內賺到近2桶金，不過隨著關注度下降，他們的演出工作逐漸減少，疫情期間更是完全零收入，晨悠今（24日）舉辦發片記者會，提及疫情長達2、3年只能吃老本度日，成員惟晨坦言期間一度想放棄音樂去找工作，連履歷都準備好，2人靠著堅持不放棄的毅力，熬過低潮近日推出首張專輯《去你的平行宇宙》。

惟晨表示等待過程中，看著戶頭存款即將見底一度非常沮喪，「唱歌這件事一開始對我來說是很快樂，但是經歷了這10年更多的是壓力」，透露當時她還變賣衣服、鞋子，甚至去申請政府補助，才剛好能夠繳交房租，至於以悠則因為還有拍攝收入，所以沒受到太大影響。

惟晨與以悠10年來幾乎形影不離，不少粉絲以為她們在交往，惟晨笑說幾乎每天都會有粉絲私訊問這個問題，但她都不會回覆，幽默表示：「可能哪天我們都嫁不出去就在一起。」其實她們都單身很久，以悠已6年，惟晨更是出道後就沒有談過戀愛，她們分析原因：「我們真的太常黏在一起了，可能會讓別人有點卻步。」晨悠也宣布將於9月17日在後台咖啡加開一場音樂會，門票8月17日於KKTIX售票系統開賣。