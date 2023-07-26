嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉嫌詐領助理費518萬餘元，檢方起訴貪汙罪起訴，並求重刑24年，戴寧始終否認犯行，嘉義地方法院今天依宣判10年6月徒刑、褫奪公權5年，沒入431萬8750元未扣案款項。

戴寧去年遭羈押期間父親病逝，她曾戴著手銬腳鐐跪爬進靈堂，奔喪痛哭。（資料照／讀者提供真）

法官宣判的理由是根據陳姓、邱姓及郭姓等助理的證述，認為他們是戴寧形式上的助理，而未實際做助理工作，至於還有追加起訴46萬部分無罪，因為證據不足。

戴寧委任律師王振名表示，將會上訴。