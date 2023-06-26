基隆市民進黨立委參選人張秉鈞因涉入詐領助理費，日前遭基隆地檢署羈押禁見。26日下午6時04分，張秉鈞的弟弟張偉麒在張秉鈞的臉書粉絲專頁發文，表示退出這次立法委員選舉。

張秉鈞因為涉入其父張錦煌的詐領助理費一案，21日遭基隆地檢署聲請羈押禁見獲准。民進黨中央黨部也將於27日，舉行立委提名策略小組會議，處理基隆市的區域立委提名問題。

26日傍晚，張秉鈞的臉書粉絲專頁發出一篇屬名為張秉鈞弟弟張偉麒的文字，表示代張秉鈞宣布退出這次立法委員選舉。

張偉麒表示，感謝鄉親好友從初選至今，對於張秉鈞的支持與幫助，也感謝支持者給予他參與立委選舉的機會。關於助理費一案，張偉麒表示目前已經進入司法程序，張秉鈞必會勇於面對，並與家人全力配合司法偵辦。

但在偵辦結果尚未定論前，張偉麒表示，為避免占用過多社會資源，以及因為個人事件影響後續選情，在與家人討論後，他決定代替張秉鈞向社會大眾宣布退出這次立法委員選舉。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和在聞訊後表示，並不感到意外，情勢的發展也必然朝向這個結果。但對於後續民進黨會提名什麼人選，蘇仁和表示，要等中央黨部明日立委提名策略小組會議，才會有初步的結果。

日前有支持者表示希望立法委員蔡適應能夠回心轉意，投入這次立委選舉。蘇仁和表示，據他所知，蔡適應沒有這樣的意願。另外，民進黨中央黨部在提名時，也會徵詢地方意見，但蘇仁和表示，要等27日提名策略小組會議的會議結論，才會進一步談到接棒參選立委的人選。