內政部營建署去年推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，本為美事一樁要協助民眾減輕生活負擔，不料卻被有心人用來牟利，不惜以身試法。新北市永和1名房東就為了詐領較高額的補助款，填載不實租屋處地址，後經警方查獲，房東及租客一併依詐欺及使公務員登載不實罪嫌送辦。

新北市刑警大隊日前接獲情資，新北市永和有房東因得知內政部營建署「300億元中央擴大租金補貼專案」各縣市地區每月補貼金額上限不一，為了領取較高額的補貼金，竟與房客合謀，共同偽造房屋租賃契約，填載不實的租屋地址，再向內政部營建署詐領補助。

新北刑大獲報後，即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並函請內政部營建署清查請領補助資料，掌握房東與租客共同涉嫌詐欺、使公務人員登載不實等罪事證。

帶蒐證完備後，新北刑大上周會同樹林分局、國道公路警察局刑事警察大隊持搜索票、拘票前往房東住處及租屋處查緝並協同新北市政府消防局、工務局聯合稽查，查扣偽造房屋租賃契約、手機等證物，並將房東及租客共7人帶返偵辦，訊後依依詐欺及使公務員登載不實罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市政府警察局提醒，以不實租賃契約、登載不實資訊申請補助之行為，已涉犯刑法詐欺等罪。「300億元中央擴大租金補貼專案」將於今(112)年7月再次開辦，警方呼籲民眾切勿貪圖一時小利、以身試法，不僅領不到補貼金還需面臨刑責，得不償失。