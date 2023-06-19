新亮相富岡港候船室整合船班即時資訊系統，並增設大型看板、空間標誌系統、充電區服務。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

機場等級的候船室！富岡港是旅客往來綠島、蘭嶼旅遊的轉運站，候船室自1996年完工以來未整修，環境陰暗髒亂為人詬病，為此，台東縣政府爭取經費投入改善，針對候船室內部空間裝潢優化，及更新售票櫃台及使用設施，今起試營運。

「好像來到機場，好高級！」，民眾驚訝不已，印象中老舊的富岡港候船室，如今煥然一新，媲美機場貴賓室，不只空間寬敞明亮、櫃台標示動線清楚，還設有充電區，貼心又便利。

台東縣長饒慶鈴表示，富岡港候船室自1996年完工以來，服務的離島旅運人次從每年25萬大幅增長75萬人次，候船室已明顯空間不足，導致遊客休憩空間欠缺。為提升旅遊服務品質並建置優質候船空間，在年初爭取交通部航港局補助，透過空間優化改造，整合船班即時資訊系統，並增設大型看板、空間標誌系統、充電區服務，提供更優質舒適的候船空間。

台東縣農業處說明，富岡港是台東縣離島觀光重要交通門戶，今年1月完成富岡登船碼頭改善工程，包括道路人行標線及登船碼頭人車分道整建等，遊客不必與客車及漁民爭道，漁民也有專屬卸貨空間，並將登船碼頭從階梯式改為緩坡無障礙設施；而為配合即將來到的旅遊旺季觀光人潮，積極改善原有售票空間，包括售票櫃台整新、使用設施現代化及內部空間裝潢優化等，爭取投入總工程經費885萬元。

饒慶鈴提到，富岡候船室除了內部裝潢重新優化，也特別指示農業處針對整體採光、明亮度及使用者動線妥善評估，後續更要強化清潔保養頻率，翻轉民眾遊客對富岡的印象。