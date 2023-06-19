梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程19日動土，行政院長陳建仁（中）主持典禮。（陳淑娥攝）

梧棲漁港是中部地區最具規模漁港及漁業基地，為打造優質休閒遊憩據點，政府進行多項建設，其中「小船泊區及浮動碼頭興建工程」19日動土，預計2025年9月底完工。行政院長陳建仁出席表示，該工程共投入5.46億元，屆時可提升漁港內小船停泊數與航行安全。

「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」今日動土，由行政院長陳建仁主持典禮，包括農委會主委陳吉仲、漁業署署長張致盛、立委楊瓊瓔均到場見證。

陳建仁指出，梧棲漁港是中部最具規模漁港，每年冬至前後，各地捕撈烏魚漁船湧進，最高可停泊300多艘漁船，規模可觀。此外，漁港也擁有全國最大魚貨直銷中心，到港遊憩遊客年達高130萬人次，更多次獲得「饕客天堂」的首選。

梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程19日動土，行政院長陳建仁（右6）主持典禮。（陳淑娥攝）

陳建仁表示，為打造梧棲漁港成為中部休閒遊憩據點，農委會陸續完成魚貨直銷中心銷售區整建、餐飲區整修及周邊環境等建設。第一期小船泊區及浮動碼頭西泊區工程已動土，農委會將持續編列第二期東泊區工程，兩者完成後，可提供約200艘小船停泊，以利梧棲漁港停泊及航行安全。

陳建仁提到，立法院副院長蔡其昌不斷爭取中央加強梧棲漁港港區各項軟硬體設施，希望積極發展此地成為傳統漁業與休閒觀光兼顧的優質漁港，雖然蔡副院長今日因公不克前來，仍感謝他支持當地漁業發展。

漁業署表示，小船泊區及浮動碼頭工程預計2025年9月底完工，可容納106艘船停泊，第二期東泊區將投入4.2億元，規畫93艘船停泊；此外，斥資4.6億元建設的製冰與冷凍廠已完成設計規劃。

漁業署指出，梧棲漁港漁民約4173人，設籍船數273艘，2022年漁獲量2085公噸，產值約4.2億元，未來興建完成的魚市場逾3200平方公尺，且符合歐盟品質衛生標準，加上相關建設下，產值上看至5億元，並使在地青年漁民進而留鄉從漁，活絡地方經濟。