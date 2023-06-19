外籍女大生與警方配合，成功逮到邱姓車手。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

19歲馬來西亞籍女大生日前加入Line群組，投入積蓄12萬5000元投資股票全被騙光，女大生沒錢過活只能報案，嘉義縣竹崎分局樂野中和聯合所所長蔡崇瑾自掏腰包拿2萬元給女大生救急，並與女大生聯手逮到1名車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

外籍女大生遭詐沒錢過活 與警合作逮車手

樂野中和聯合所接獲女大生報案，表示她到山區民宿打工，誤加入Line投資群組，結果被以假投資方式騙走積蓄12萬5000元，因隻身一人在台，身無分文，日子快過不下去，加上詐騙集團不斷打電話恐嚇，要她再匯款，擔心人身安全，她又借了35萬元準備要匯款給對方。

蔡崇瑾除自掏腰包拿2萬元生活費給女大生先救急，也勸她不要想不開，更不要再匯錢給詐騙集團，竹崎分局立即組成專案小組，趁詐騙集團再度聯絡女大生，要女大生以安全為由，改以面交方式繳交34萬元資金，警方則在面交地點埋伏，全程蒐證，當場逮捕前來取款的23歲邱姓男子，除依法送辦，也將擴大追查幕後同夥。

竹崎分局長閻百川呼籲，投資理財請找合法管道，千萬不要加入來源不明的Line群組或是誤信不明簡訊投資內容，以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢。